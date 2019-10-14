شاهد.. محبة وتفاهم تكشفه لغة الجسد خلال لقاء ولي العهد وبوتين
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اليوم الاثنين، بالرئيس الروسي فيلاديمير، وذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، في قصر اليمامة.
وأظهرت الصور الملتقطة للزيارة، العلاقة المتينة بين ولي العهد والرئيس الروسي، والتي ظهرت من خلال الابتسامة والترحيب والألفة في الحديث بينهما، إذ كشفت لغة الجسد الكثير عن التفاهم بينهما.
يذكر أن الرئيس الروسي كان قد بدأ، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى المملكة، إذ يُتوقع أن تتكلل هذه الزيارة، وهي الثانية لبوتين إلى السعودية منذ 2007، بالتوقيع على 20 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.
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سعد المنيع[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)
سعد المنيع[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84536 ] نشر منذ 56 دقيقة
اللهم وفقك حكومتنا الوفق المبارك .. آمين ,,