الفتح يقيل فتحي الجبال ويتعاقد مع مساعد برودوم

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة الفتح، اليوم الاثنين عن فسخ ارتباطها مع المدرب التونسي فتحي الجبال والتعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق خلال ما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

وقدمت إدارة نادي الفتح الشكر لـ ” الجبال ” على الفترة التي قضاها مديرًافنيًا للنادي والتي حقق من خلالها عدد من الإنجازات.

ويذكر أن فتحي الجبال عاد إلى الفتح في عام 2016 ” للمرة الثانية ” بعدما استطاع قيادته إلى دوري المحترفين عام 2009، وتحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2012-2013 وكذلك كأس السوبر.