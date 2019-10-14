الريال يتخوف من تواجده في برشلونة ويطلب حماية أمنية مشددة

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، إن الملكي طلب إجراءات أمنية مشددة حينما يزور إقليم كتالونيا لمواجهة البرسا يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو.

وقالت ماركا إن الريال يشعر بالقلق الكبير من الذهاب إلى كتالونيا؛ بسبب التوتر السياسي في الإقليم، حيث طلب حماية أمنية “.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا صباح اليوم، قال فيه ردًّا على أحكام الحبس الصادرة بحق العديد من قادة كتالونيا :السجن ليس هو الحل، في رفضه للأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا على المتهمين كوسيلة لحل النزاع.

وعلقت صحيفة ” ماركا “ على بيان النادي الإسباني، قائلة: ” البارسا ارتكب خطأ فادحًا من خلال التشكيك بحكم المحكمة العليا بحق السياسيين، الذين تمت إدانتهم في القضية الشهيرة “.

وأضافت: ” برشلونة هو مكان للرياضة، وهو نادٍ إسباني، والسياسة ليست من شأنه؛ لأن النادي الكاتالوني يمكن أن يؤثر على أفكار الكثير من المشجعين “.