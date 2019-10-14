برشلونة يبحث عن مهاجم لخلافة سواريز 

نواف السالم(صدى):

بحث نادي برشلونة لكرة القدم عن مهاجم لخلافة هدافه الأوروغوياني لويس سواريز.

ومن المتوقع أن المهاجم الدولي الأوروغوياني يرحل عن برشلونة في أي لحظة، ولتعويضه، تخطط إدارة الفريق الكتالوني للتعاقد مع واحد من الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، أو البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لاعب نادي ليفربول.

وارتبط راشفورد بالانضمام إلى “البارسا” في الموسم الماضي، حتى أنه أجرى مفاوضات مع النادي الكتالوني لكنها لم تكلل بالنجاح، ليقرر بعدها ابن الـ21 عاما، في يوليو الماضي، توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد.