استمرار غياب عبدالفتاح آدم عن صفوف النصر

ماجد محمد(صدى):

أعلنت مصادر في نادي النصر، استمرار غياب نجم الفريق اللاعب عبدالفتاح آدم، بعد تجدد الإصابة التي يُعاني منها خلال استعدادات الفريق قبل استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت المصادر أن غياب عبدالفتاح آدم سيستمر إلى ما بعد مباراتي الهلال والرائد؛ لحاجته للعلاج لمدة أسبوعين كاملين، وذلك بعد أن أجرى أشعة على موضع إصابته.

وتجددت إصابة «آدم» بعد مشاركته في التدريبات، فيما تنوي إدارة النصر إرسال اللاعب إلى أحد المراكز المتطورة في دبي لتلقي العلاح اللازم.

ومن المقرر أن يتم استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، بمباريات الجولة السابعة، إذ توقفت المباريات لانشغال الأخضر في مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.