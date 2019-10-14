بالفيديو.. خادم الحرمين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ” ، حرص المملكة الدائم على توطيد العلاقات المشتركة مع روسيا الاتحادية.
وعن ذلك، قال ” الملك سلمان ” : ” إن المملكة تقدر لروسيا دورها المحوري في العالم وترحب بالرئيس الروسي والوفد المرافق له ” .
وجاء ذلك خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين؛ أثناء استقبال الرئيس الروسي في قصر اليمامة اليوم.
فيديو عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع #روسيا#الإخبارية #بوتين_في_الرياض pic.twitter.com/JVUVdqct6j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2019
اترك تعليقاً