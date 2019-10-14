بالفيديو.. بوتين: يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بدون مشاركة المملكة

علي القحطاني(صدى):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال مؤتمر صحفي فور وصوله للديوان الملكي بالرياض ، اعتقد أن التنسيق السعودي الروسي شئ مهم لتأمين الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وأنا على يقين أنه بدون مشاركة المملكة يستحيل تأمين التنمية المستدامة لاي من المشاكل في المنطقة .

وأضاف بوتين ، هذه الزيارة ستكون دفع إضافية لعلاقاتنا الروسية السعودية ، وجئنا بمجموعة من المشاريع من الوثائق الثنائية علينا أن نقوم بتوقيعها وتنفيذها خلال الزيارة .