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بالفيديو.. بوتين: يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بدون مشاركة المملكة

بالفيديو.. بوتين: يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بدون مشاركة المملكة
علي القحطاني(صدى):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال مؤتمر صحفي فور وصوله للديوان الملكي بالرياض ، اعتقد أن التنسيق السعودي الروسي شئ مهم لتأمين الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وأنا على يقين أنه بدون مشاركة المملكة يستحيل تأمين التنمية المستدامة لاي من المشاكل في المنطقة .

وأضاف بوتين ، هذه الزيارة ستكون دفع إضافية لعلاقاتنا الروسية السعودية ، وجئنا بمجموعة من المشاريع من الوثائق الثنائية علينا أن نقوم بتوقيعها وتنفيذها خلال الزيارة .


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