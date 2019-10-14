بالفيديو.. الدكتورة خلود وزوجها يشعلان مواقع التواصل بعد قص خصلة من شعرها 

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الدكتورة خلود برفقة زوجها وابنتها الكبرى في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق “إنستجرام”، حيث بدت وهي تجلس فيما يقوم أمين بقص خصلة من شعرها ومن شعر الطفلة تضامناً مع مرضى سرطان الثدي.

وأشاد عدد كبير من المتابعين على تصرفها ورأوا أنه إنساني للغاية، حيث حقق المقطع المصور أكثر من 105 آلاف اعجاب.

وكانت خلود وأمين أشعلا المواقع في وقت سابق بعد انتشار فيديو ظهر فيه الأخير وهو يرقص بالسيف على الطريقة التقليدية أثناء زيارة قام بها للأردن.