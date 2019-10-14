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بالفيديو.. الفنانة زهرة الخرجي تشعل المواقع بظهورها من دون شعر

بالفيديو.. الفنانة زهرة الخرجي تشعل المواقع بظهورها من دون شعر
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو وهي تضع على رأسها الشعر المستعار قبل أن تنزعه ليتبين أنها قامت بحلق شعرها بالكامل.

وتوجهت من خلال المقطع إلى النساء وقالت: “كوني متفائلة”. كما تضمن نصاً تناول تجربتها وجاء فيه: ” زهرة الخرجي نجمة في سماء الدراما الخليجية، عانت من مرض سرطان الثدي، تألمت، صبرت، تعبت، كافحت، واجهت المرض بابتسامة ولم تفقد الأمل ” .

كما علقت عليه: “كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروهعمل جميل بالاشتراك مع ليلى هرموني بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعيه لكل امرأه (الفحص المبكر كوني قويه وتطمني على نفسك”.


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