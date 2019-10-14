حريق سيارة جيب داخل شاليه بحفر الباطن.. ومواطن ينقذها

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق في سيارة من نوع جيب لكزس، وهي داخل أحد الشاليهات في حي الربوة بحفر الباطن، ما أدى إلى احتراق أجزاء كاملة منها.

ونجح أحد أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، في إخراج السيارة بعد احتراقها، إذ تفاجأ عامل الشاليه باندلاع حريق في بيت الشعر بداخل المكان حتى وصلت النيران إلى الجيب.

وحاول العامل الاستنجاد بالمارة، حتى استجاب له أحد المواطنين وتم سحب السيارة إلى خارج الشاليه حتى وصلت فرق الدفاع المدني وتم إخماد الحريق.