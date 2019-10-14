  • الإثنين 14

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بعد غزو سوريا.. «أردوغان» يوحد العالم ضده

بعد غزو سوريا.. «أردوغان» يوحد العالم ضده

بعد غزو سوريا.. «أردوغان» يوحد العالم ضده
واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” الجارديان” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحد جميع الدول والقوى ضده؛ نظرًا لخطوته المتهورة والمزعزعة للاستقرار بإقدامه على غزو سوريا.

وتفصيلآ، قالت الصحيفة: ” لقد كان أردوغان القومي الشعبوي صاحب النزعة الديكتاتورية، يروج لنفسه على أنه رجل واحد ضد العالم على مدار 16 سنة متتالية، والآن هو بمفرده حقًا ” .

وعن رد فعل أردوغان عن معارضة أوروبا له، ذكرت الصحيفة أن رده كان تهكميًا عندما هدد بإرسال 3.6 مليون لاجئ سوري غربًا.

وأضافت الصحيفة بتقريرها: ” لقد كانت علاقات تركيا مع أوروبا في الحضيض بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وهذا إحباط بالكامل لمحاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *