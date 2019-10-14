بعد غزو سوريا.. «أردوغان» يوحد العالم ضده

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” الجارديان” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحد جميع الدول والقوى ضده؛ نظرًا لخطوته المتهورة والمزعزعة للاستقرار بإقدامه على غزو سوريا.

وتفصيلآ، قالت الصحيفة: ” لقد كان أردوغان القومي الشعبوي صاحب النزعة الديكتاتورية، يروج لنفسه على أنه رجل واحد ضد العالم على مدار 16 سنة متتالية، والآن هو بمفرده حقًا ” .

وعن رد فعل أردوغان عن معارضة أوروبا له، ذكرت الصحيفة أن رده كان تهكميًا عندما هدد بإرسال 3.6 مليون لاجئ سوري غربًا.

وأضافت الصحيفة بتقريرها: ” لقد كانت علاقات تركيا مع أوروبا في الحضيض بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وهذا إحباط بالكامل لمحاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي ” .