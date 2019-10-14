نسبة الإصابة بالأزمات القلبية تزيد لدى مشجعي الفريق الخاسر
نبهت دراسة حديثة ” مشجعي ” الكرة من الضرر الكبير الذي يحدث للقلب؛ نتيجة رؤية الفريق المفضل يخسر مباراة.
وتفصيلآ، كشفت الدراسة أنه من المرجح أن تزداد نسبة الإصـابة بالأزمات القلبية المميتة أو السكتة الدماغية، بنسبة 29% لدى مشجعي الفريق الخاسر في يوم المباراة.
كما أشارت إلى أن ” الرجال ” هم الأكثر عرضة لارتفاع نسبة إصـابتهم بالأزمات القلبية أيام إقامة المباريات مقارنة بالنساء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84527 ] نشر منذ 53 دقيقة
حقيقة انا استغرب من اللي ينفعلون بشكل مبالغ فيه من اجل الكوره ..
,, ارى ان هذا الإنفعال ، حماقه وسخافه ,,