نسبة الإصابة بالأزمات القلبية تزيد لدى مشجعي الفريق الخاسر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نبهت دراسة حديثة ” مشجعي ” الكرة من الضرر الكبير الذي يحدث للقلب؛ نتيجة رؤية الفريق المفضل يخسر مباراة.

وتفصيلآ، كشفت الدراسة أنه من المرجح أن تزداد نسبة الإصـابة بالأزمات القلبية المميتة أو السكتة الدماغية، بنسبة 29% لدى مشجعي الفريق الخاسر في يوم المباراة.

كما أشارت إلى أن ” الرجال ” هم الأكثر عرضة لارتفاع نسبة إصـابتهم بالأزمات القلبية أيام إقامة المباريات مقارنة بالنساء.