«رينارد»: مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية

ماجد محمد(صدى):

صرح المدرب إيرڤي رينارد، مدرب المنتخب الوطني، أن مباراة ” الأخضر ” أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، مبينًا أنها ستكون صعبة أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره.

وقال ” رينارد ” : ” لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث أن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس ” .

فيما قال لاعب المنتخب الوطني عبدالله عطيف خلال المؤتمر الصحفي: ” تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، والأرضية الصناعية لن تعيقنا ” .