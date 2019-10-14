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«رينارد»: مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية

«رينارد»: مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية
ماجد محمد(صدى):

صرح المدرب إيرڤي رينارد، مدرب المنتخب الوطني، أن مباراة ” الأخضر ” أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، مبينًا أنها ستكون صعبة أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره.

وقال ” رينارد ” : ” لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث أن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس ” .

فيما قال لاعب المنتخب الوطني عبدالله عطيف خلال المؤتمر الصحفي: ” تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، والأرضية الصناعية لن تعيقنا ” .


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