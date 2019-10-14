بالفيديو.. ما لا تعرفه عن «بوتين».. مٌلم بـ 7 لغات وجده طباخ للمشاهير

موسكو(صدى):

كشف تقرير إعلامي ، عن معلومات قد يجهلها الكثيرون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي ييبلغ من العمر 67 عاماً وولد في مدينة “ليننغراد” التي تغير اسمها في 1991 إلى Saint Petersburg بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، هو الرئيس الأكثر إلماماً بلغات أجنبية بين الرؤساء في العالم، فهو ملم بسبع منها على الأقل، ويصعب العثور على رئيس آخر يعرفها مثله ، كما أنه تزوج مرة واحدة فقط في حياته، وأنجب من هذا الزواج ابنتين ، وكان جده يعمل طباخاً للمشاهير حيث كان طباخاً للينين ومن بعده ستالين.

وأكد التقرير أن بوتين ، يٌلم باللغة الألمانية والإنجليزية والأرمانية إضافة إلى اللغتين البولندية والأوكرانية ، لذلك يقولون في روسيا: احذر من أن تتفوّه شيئا بلغتك أمام بوتين، فقد يعلم ما تقول”.

وكان تحدث بوتين في أحد اللقاءات عن والديه، ماريا الراحلة في 1998 وفلاديمير الراحل بعدها بعام. كما تحدث عن شقيقين له، ولدا في ثلاثينات القرن الماضي: ألبرت الذي توفي طفلا، وفيكتور الذي اعتل بمرض “الخناق” الفاتك بالجهاز التنفسي، وتوفي أثناء حصار الجيش النازي لمدينة ليننغراد بالحرب العالمية الثانية، ولم يبق في الميدان سوى بوتين وحيد أبويه دائما.

وفي عائلة الرئيس الروسي ما يلفت الانتباه، وهو جده لأبيه.. كان اسمه Spiridon Putin واشتغل طباخاً للينين ومن بعده ستالين، واستمر يطبخ بعدهما لمشاهير الدولة السوفييتية حتى قبل قليل من وفاته في 1965 بعمر 86 سنة.

إلا أن حفيده، الممارس حتى بعد وصوله للمنصب الأول بروسيا لأكثر من 10 رياضات ومثلها من النشاطات المختلفة، كلعب الشطرنج والعزف على البيانو والصيد البري والجوي والبحري، يقول في فيلم وثائقي إنه يفخر به، ويعتبره مميزاً ووساماً للعائلة.