بالفيديو.. فان دام يكشف عن حيوانه المفضل

واشنطن(صدى):

أوضح نجم أفلام الأكشن فان دام أثناء تسلمه جائزة في منتدى ⁧‫صناعة الترفيه‬⁩ الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض أن الصقر هو حيوانه المفضل، لأنه نبيل وقوي، كبلدكم” المملكة.

وحضر منتدى صناعة الترفيه ألمع نجوم العالم والوطن العربى، على رأسهم جاكى شان، وفان دام، فيما شهد المنتدى تكريم العديد من هؤلاء النجوم.

وكانت فعاليات موسم الرياض الترفيهى أقيمت برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فى الفترة من 11 أكتوبر الجارى، وحتى 15 ديسمبر المقبل.‫