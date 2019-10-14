«ساتورب» تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالجبيل الصناعية 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: رئيس كتيبة- فريق الإطفاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن الصناعي، أو الهندسة)، مستشار قانوني تنفيذي بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

ولفتت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2019م، حيث يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: هنا