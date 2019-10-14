بالفيديو.. مدرب يعنف فتاة بلكمات قوية على الوجه

مليكة فؤاد(صدى):

عنف أحد مدربي رياضة «المواي تاي»، فتاة متدربة في إحدى النوادي الرياضية، مستعرضًا عضلاته على الفتاة.

وظهر في مقطع فيديو، توجيه المدرب عدة لكمات عنيفة وقوية إلى وجه إحدى المتدربات في المغرب، ما أثار جدلًا مواسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تُبد الفتاة أي مقاومة أمام اللكمات باستثناء محاولات يائسة لتغطية وجهها، فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة المدرب المتهور.

ومن جانبه، علق البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، على هذه الواقعة، قائلًا «لقد صدمت بشكل خاص من هذا الفيديو الذي يظهر رجلا بدون وعي وهو يعنف فتاة صغيرة. هذه ليست رياضة. هذه ليست كيك بوكسينغ. لا ينبغي أن يحدث هذا المشهد المروع ولا أستطيع أن لا أتفاعل مع الموقف.. هذا الموقف غير المسؤول لا يجب السماح به في الصالات الرياضية».