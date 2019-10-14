برنامج «التأهيل والإحلال» بالجبيل يعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج ” التأهيل والإحلال ” لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

ويوفر البرنامج الوظائف لدى “ شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية والكهربائية ” في محافظة الجبيل الصناعية، وفقًا للمسميات التالية:

– سكرتير: شهادة الثانوية العامة.

– مهندس شبكات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.

– مشرف مستودع: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي هندسي ” عدد 3 وظائف/ للجنسين ” : شهادة الدبلوم في تخصص هندسة الطرق.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا