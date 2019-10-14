رجل يحاول اختطاف «فتاة» تحت تهديد آلة حادة

خالد الظفيري(صدى):

خالأقدم ” رجل ” على محاولة اختطاف فتاة كندية بالكويت، حيث حاول إجبارها على الصعود إلى سيارته تحت وقع التهديد.

وتفصيلآ، كانت المرأة كانت أمام العمارة التي تقطن بها حين اقترب منها أحد الأشخاص وبيده آلة حادة، لتفاجأ بمحاولته طعنها بها وتهديدها لإجبارها على الصعود إلى سيارته.

وأطلقت الفتاة صيحات استغاثة للمارة الذين بادورا بالاستجابة لها؛ ما أجبر المعتدي على الفرار من موقع الحادث.

وأبلغت الفتاة مركز الشرطة مقدمة أوصاف الجاني ومرجحة أن يكون مواطنًا، فيما أحيلت الواقعة للمباحث الجنائية.