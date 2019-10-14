بالصور.. حادث تصادم مروع يسفر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص بالمخواة

نايف السالم(صدى):

وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المخواة صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص بإصابات بليغة.

وفي التفاصيل، ورد للجهات الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين الساعة 7 صباح اليوم، وأدي إلى وفاة أحد الأشخاص، حيث تبين أنه طالب في المرحلة الثانوية؛ بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متعددة.