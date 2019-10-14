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  • نشر : منذ 54 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. حادث تصادم مروع يسفر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص بالمخواة

بالصور.. حادث تصادم مروع يسفر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص بالمخواة
نايف السالم(صدى):

وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المخواة صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص بإصابات بليغة.

وفي التفاصيل، ورد للجهات الأمنية بلاغًا يفيد  بوقوع حادث تصادم بين مركبتين الساعة 7 صباح اليوم، وأدي إلى وفاة أحد الأشخاص، حيث تبين أنه طالب في المرحلة الثانوية؛ بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متعددة.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84513 ] نشر منذ 13 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, الله يرحم من توفي ويحسن عزاء من فقده ، ويشفي من اصيب .. آمين ..

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