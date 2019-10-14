صحة الرياض تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي والكشف المجاني بمختلف محافظات المنطقة

بدر الحارثي(صدى):

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، أطلقت “صحة الرياض” حملة للتوعية بسرطان الثدي والكشف المجاني في مختلف محافظات المنطقة .

أوضح ذلك مساعد المدير العام للصحة العامة د . أميرة الرصيص ، وأضافت أن عربة الماموجرام المتنقلة للفحص المبكر لسرطان الثدي التي أعدتها وزارة الصحة بدأت جولة للوصول إلى السيدات الراغبات في الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مدنهم ومراكزهم وذلك تحت شعار ” لا تنتظري الأعراض.. أفحصي الآن”.

وافادت أنه انطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأحد 13 اكتوبر 2019م بمحافظة ساجر، فيما تستقبل سيارة الكشف المتنقلة “الماموجرام” الراغبات في الكشف المبكر عن سرطان الثدي من سيدات المحافظة اعتباراً من يوم 15 اكتوبر وتستمر لمدة (3) أيام وذلك في مركز صحي ساجر الاولمن الساعة ١٠ صباحا الى ٦ مساء. وفي يوم 17اكتوبر تنتقل أعمال العيادة المتنقلة إلى محافظة جلاجل لإقامة العديد من الفعاليات التوعوية، فيما تبدأ فعاليات الكشف المجاني بمقر مركز عبدالعزيز بن علي الشويعر للرعاية الصحية يوم 20 اكتوبر وتستمر لمدة (3) أيام.

وتعتبر محافظة المزاحمية هي المحطة الثالثة للعيادة المتنقلة حيث تنفذ “صحة الرياض” بالتعاون مع مستشفى المزاحمية العام يوم 20اكتوبر حملة توعوية حول سرطان الثدي فيما يستضيف مركز “المزاحمية مول” أعمال الفحص المبكر لسرطان الثدي اعتباراً من يوم 24 ولمدة (3) أيام. بعد ذلك تنتقل الحملة التوعوية والعيادة المتنقلة إلى محافظة الأفلاج حيث تقام بالتعاون مع مستشفى الأفلاج العام الفعاليات التوعوية يوم 24 اكتوبر على أن تقدم العيادة المتنقلة خدمات الفحص المجاني للسيدات بمقر المستشفى ابتداء من يوم 28 وتستمر لدة (4) أيام.

أما في محافظة الدلم يستضيف “الدلم مول” فعاليات الحملة التي تقيمها صحة الرياض بالتعاون مع مستشفى الامير سلمان بن محمد اعتباراً من يوم 28 على تقدم خدمات الكشف المجاني يوم 2 نوفمبر وتستمر لمدة (4) أيام. وتتواصل فعاليات التوعوية والكشف المبكر لسرطان الثدي لتنتقل إلى محافظة رماح حيث ينفذ مستشفى رماح العام يوم 1نوفمبر الفعاليات التوعوية ودعوة السيدات للفحص فيما تقدم خدمات الكشف عبر العيادة المتنقلة يوم 7 نوفمبر وتستمر لمدة (3) أيام.

وتختتم حملة للتوعية بسرطان الثدي والكشف المجاني بمحافظة الزلفي حيث تنظم صحة الرياض بالتعاون مع مستشفى الزلفي العام يوم 4 نوفمبر الفعاليات التوعوية ودعوة السيدات للفحص المجاني فيما يستضيف سوق “العثيم مول” العيادة المتنقلة المجهزة لإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي وذلك اعتباراً من يوم 11 نوفمبر 2019 وتستمر الفعاليات لمدة (4) أيام.

وأهابت د. الرصيص بالسيدات الاستفادة من هذه الفرصة ووجود عيادة الكشف المتنقلة “سيارة الماموجرام” وزيارتها وإجراء الكشف عن هذا المرض الخبيث للحد من انتشاره بين سيدات المنطقة.

الجدير بالذكر أن فريق العمل المكلف بالعيادة المتنقلة ضم طاقم طبي وفني وإداري شمل طبيبة، موظفة استقبال وإدخال البيانات، مثقفة صحية، و (2) أخصائية أشعة ماموجرام إضافة إلى فني هندسة طبية، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان بهذه المحافظات يبلغ 349.256 نسمة.