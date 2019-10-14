فيديو ساخر.. «ترامب» يقتل خصومه ويطلق النار على وسائل الإعلام

واشنطن(صدى):

سخر البعض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب انتقاده لوسائل الإعلام باستمرار ومهاجمته لبعض الصحفيين.

وفي مقطع فيديو ساخر من الرئيس الأمريكي، تم تركيب وجه ترامب على جسد «فيرث» وهو يطلق النار على وسائل الإعلام.

وظهر في الفيديو وجه ترامب المُركب، وهو يقتحم كنيسة ويطلق النار على الموجودين داخله، إذ تم تركيب أسماء وسائل الإعلام على الضحايا.

كما تضمنت الضحايا أيضًا خصوم ترامب من الديمقراطيين والرئيس السابق للولايات المتحدة بارك أوباما ورئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي وهيلاري كلينتون منافسته السابقة في الانتخابات.

ويعد هذا الفيديو الساخر، اقتباس من الفيلم الشهير Kingsman: The Secret” والذي تم إنتاجه في عام ٢٠١٤ من بطولة كلين فيرث.