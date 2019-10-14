الاتحاد يجدد عقد رومارينهو لمدة عامين 

عادل الحربي(صدى):

تعاقدت الإدارة الاتحادية مع النجم رومارينهو لمدة موسمين إضافيين حتى العام 2022 ليصبح لاعبا اتحاديا.

وأغلقت الإدارة الاتحادية ملف استمرار «روما» ضمن كتيبة النمور الاتحادية، رغم أن نادي كورينثيانز البرازيلي كان ينتظر دخول النجم رومارينهو لفترة الستة أشهر من أجل التعاقد معه وتحديدا في شهر يناير من العام القادم 2020، بعد أن فشلت مفاوضاته في مطلع شهر يناير من العام 2019 بالظفر بخدمات اللاعب، حينما تقدمت بعرض لإدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة لؤي هشام ناظر، من أجل شراء بطاقة «روما» بمبلغ 18 مليون ریال، وتم رفض ذلك العرض في حينه.

هذا وكان رومارينهو حصل على أفضل لاعب في شهر سبتمبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل “روما” صدارة الهدافين للدوري برفقة ابن جلدته المحترف الهلالي إدواردو برصيد خمسة أهداف لكل منهما، وسجله رومارينهو أهدافه الخمسة في شباك الرائد “هدفين”، والهلال والشباب والتعاون هدف واحد في مرمى كل فريق منهم.