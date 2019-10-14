بالفيديو.. مراسم استقبال استثنائية للرئيس الروسي في الديوان الملكي

الرياض(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم الأثنين ، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، في الديوان الملكي بالرياض .

وأقميت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدى وصوله مقر الديوان الملكي، ومن المقرر أن يوقع كلًا من المملكة وروسيا 10 اتفاقات بقيمة تزيد عن مليارى دولار.

وتعتبر زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، هي الأولى من نوعها منذ عام 2007، أى حوالى 12 عاما، ومن المقرر أن يستقبل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الروسى فى الديوان الملكى بعد قليل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية.