شاموسكا يكشف تأثير تأجيل مباراة النصر والفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

علق البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي، على قرارتأجيل مباراة النصر والتي كان من المقرر أن تقام ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لتقام يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم وذلك بناءاً على قرار اتحاد كرة القدم.

وقال شاموسكا، في تصريحاته عبر برنامج “صدى الملاعب”: تأجيل مباراة النصر قد أثر علينا بالسلب لأننا توقفنا 21 يوماً بدون أي مباراة، كنا في إيقاع جيد والفريق تراجع مع هذا التوقف! .

وأضاف ، الأجواء مريحة والاستقرار الذي وجدته هنا وحققنا نتائج جيدة، كان سبب رئيسي في الاستمرار مع عنابي سدير ، مُشيراً إلى أن الموسم الحالي سيكون أكثر قوة وتنافسية ونتذكر أن الموسم الماضي كان محصوراً بين فريقي النصر والهلال ولكن هذا الموسم سيكون الأهلي منافساً قوياً”.

والجدير بالذكر أن نادي الفيصلي قد لعب 5 مباريات وقد حقق 3 انتصارات وتعادلين وحصد 11 نقطة ليتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي.