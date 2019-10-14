«انعدام المصداقية».. الصحف التركية تُصدر بذات العنوان والمضمون

نايف السالم(صدى):

خرجت الصحف التركية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهي تحمل نفس المعني والمضمون؛ وهو الأمر الذي يشير لتوجه الصحف وفقًا لـ رغبة ” أردوغان ” وانعدام الديمقراطية والمصداقية.

وفي هذا السياق، نشر صحفي تركي صورة للصحف التركية التي تحمل نفس العنوان وعلق عليها ساخرًا: “.يحدث فقط في تركيا أن تقرأ صحيفة واحدة، فتكون قد قرأت خمس صحف معًا ” .

يذكر أن ڤاليرى پياى، رئيسة المرصد الدولى لحقوق الإنسان، كانت قد أعلنت أنه وفقًا للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هى أسوأ سجان للصحفيين فى العالم.

حيث تم إلقاء القبض على حوالى 300 من الصحفيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ، وتعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفى والاستجواب.