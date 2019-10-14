أسباب الهبات الساخنة أثناء الحمل وطرق علاجها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال أطباء إن حدوث الهبات الساخنة، خاصة في الليل أمر طبيعي خلال الحمل، تحدث عادة لمدة قصيرة لا تتجاوز الخمس دقائق ، وقد لا يكون هناك علاج نهائي لها، فهي تزول بمجرد حدوث الولادة، إلا أنه ومن جانب آخر من المهم التعرف على أعراضها وأسبابها لتفادي حدوثها.

وأوضح الأطباء ، أنه من أعراض الهبات الساخنة : ( رتفاع حرارة الجسم ككل – التعرق الشديد – الشعور بقلة الهواء – إحمرار الوجه – زيادة في ضربات القلب – تأثر الرقبة، الوجه والصدر بهبات الحرارة) .

وتابعوا ، أسباب الهبات الساخنة : ارتفاع معدل الأيض خلال الحمل ، زيادة في الوزن عن المعدل الطبيعي ، الهبات الساخنة يمكن أن تحدث بسبب الاضطراب في مواعيد الأكل ، وقلة النوم واضطراباته وقلة الراحة ، حدوث التقلبات المنتظمة في مستويات الهرمون، وخاصة هبوط الأستروجين ، الإصابة بالجفاف بسبب قلة شرب الماء ، وانخفاض نسبة السكر في الدم.

علاج الهبات الساخنة : تنظيم النوم، علاج اضطراباته والنوم لساعات كافية خلال فترة الليل ، إتباع نظام غذائي صحي للسيطرة على اضطرابات الهرمونات ، شرب الماء والسوائل الكافية خلال الحمل ، يمكن الاستعانة بمصدر هواء مباشر لمساعدة الجسم على التبريد ، والنوم في غرفة ذات درجة برودة مناسبة.

كما أن ارتداء ملابس قطنية عند النوم يخفف من تأثير الهبات الساخنة على الجسم ، والنوم بملابس فضفاضة مريحة ، الحفاظ على رطوبة الجسم ، والحفاظ على نظافة الجسم ، وأخيراً، والأهم يجب مراقبة حدوث الهبات الساخنة، لأنه في حال تكررت عدة مرات في اليوم الواحد أو استمرت لفترة طويلة، من الضروري مراجعة الطبيب المختص.