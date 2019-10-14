«آل الشيخ» يفصح عن عدد الوظائف التي وفرها موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، إن الهيئة تسعى إلى توفير 250 ألف وظيفة دائمة في قطاع الترفيه بحلول 2030، موضحا أنه سيتم تحديد موعد مختلف لموسم الرياض الثاني العام المقبل.

ولفت آل الشيخ خلال فعاليات منتدى صناعة الترفيه إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مؤكدا أن موسم الرياض فقط نجح في توفير 46 ألف وظيفة دائمة وغير دائمة.

وأبان أن العام القادم ستقام النسخة الثانية من موسم الرياض في موعد مختلف عن هذا العام، مردفا أن جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام كبير من الهيئة في البرامج والمشروعات الترفيهية التي تناسب كل منطقة.