«فض المنازعات» ترفض مطالب النصر بشأن عبدالله السالم

نواف السالم(صدى):

أبدت لجنة فض المنازعات رفضها لـ طلب نادي النصر، بإسقاط حقه في تفعيل بند شراء عقد عبدالله السالم، لاعب الفيحاء المعار إلى النصر، وتعويضه بمبلغ مالي.

وتفصيلآ، صرحت مصادر محلية بأن إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، تسلمت أمس الأول خطابًا من لجنة فض المنازعات بهذا المعنى.

ويأتي ذلك بعدما تقدمت إدارة النصر بطلب للمنازعات؛ لإسقاط حقه في تفعيل بند شراء اللاعب المعار.

كما طلبت الحصول على تعويض جراء الضرر الذي تعرض له؛ نتيجةً شكوى نظيره الفيحاء التي استهدفت إعاقته عن استخراج الرخصة الآسيوية.