أمانة جازان توضح حقيقة تمديدات جسر التوحيد

تركي السالم(صدى):

ردت وكالة المشاريع بأمانة جازان: بخصوص المقطع المتداول بشأن مواسير تصريف مياه الأمطار من على جسر ميدان التوحيد بمدينة جيزان ، قائلة ، إن الجسر ما زال تحت التنفيذ، وتمت دراسة واعتماد تصاميم الجسر ونظام تصريف مياه الأمطار من على الجسر في ذلك الوقت من قِبَل المكتب الهندسي المصمم للجسر (دار الخليج للهندسة)، وتم رفع تلك الدراسة في حينها من قِبَل الأمانة لمقام الوزارة.

وتابعت: تمت مراجعتها من قِبَل المختصين بالوزارة، وقد تم الموافقة عليها، كما قامت شركة الاتحاد الهندسي (خطيب وعلمي) المتعاقدة معها الأمانة حاليًا للدراسات الهيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، بمراجعة تلك الدراسة مؤخرًا قبل تنفيذها، ولا يوجد لها أي ملاحظات على تلك الدراسة؛ علمًا بأن تلك الدراسة عبارة عن عملية تصريف لمياه الأمطار من على الجسر، بتصريف عرضي.

وبيّنت أنه يتم التخلص من مياه الأمطار عن طريق مصائد الأمطار العرضية، ومن ثم تصريفها عن طريق مواسير للصرف، وسوف يتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر؛ لأن العمل بها لم ينتهِ حتى الآن.

وكان وثق أحد المواطنين طريقة تصريف المياه بجسر التوحيد المتعثر منذ عدة سنوات، وهو يردد عبارة “نفس مواسير بيتنا”؛ متعجبًا من تكاليف المشروع الكبيرة مقارنة بعمليات التصريف؛ لافتة إلى أنه سيتم تكسية تلك المواسير بمادة GRC للمحافظة على الشكل الجمالي الخارجي للجسر بعد الانتهاء من العمل.