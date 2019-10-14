آخر المستجدات الخاصة بطرح أرامكو 

علي القحطاني(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة أرامكو الأستاذ ياسر الرميان، إن طرح الشركة أصبح قريبا جدا، موضحا أن أرامكو أعظم شركة في تاريخ البشرية.

ولفت الرميان خلال تصريحه اليوم في منتدى الرؤساء السعودي الروسي المنعقد في الرياض، إلي أنه تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة 3 سنوات، وتم توقيف المسار لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك.

وتابع أن هذا الموضوع انتهي وباقٍ فقط بعض الموافقات، مبينا: “على ما أعتقد أن الإعلان عن النية للطرح سيكون قريبا جدا جدا وخططنا تسير في الطريق الصحيح”.