آخر المستجدات الخاصة بطرح أرامكو
قال رئيس مجلس إدارة أرامكو الأستاذ ياسر الرميان، إن طرح الشركة أصبح قريبا جدا، موضحا أن أرامكو أعظم شركة في تاريخ البشرية.
ولفت الرميان خلال تصريحه اليوم في منتدى الرؤساء السعودي الروسي المنعقد في الرياض، إلي أنه تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة 3 سنوات، وتم توقيف المسار لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك.
وتابع أن هذا الموضوع انتهي وباقٍ فقط بعض الموافقات، مبينا: “على ما أعتقد أن الإعلان عن النية للطرح سيكون قريبا جدا جدا وخططنا تسير في الطريق الصحيح”.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 42 دقيقة
خبر غير مفرح…خيرات ارضنا يشارك فيه المسلم وغير المسلم…يعني عادي يكتتب يهودي نصراني ملحد رافضي وغير ذلك…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 42 دقيقة
خبر غير مفرح…خيرات ارضنا يشارك فيه المسلم وغير المسلم…يعني عادي يكتتب يهودي نصراني ملحد رافضي وغير ذلك…
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 19 دقيقة
مستقبل الطلب عي الطاقه سيقل في السنوات القادمه وذلك لتوفر بدائل اقل تكلفه فالان نري انتشار كبير للسيارات الكهربائية وكذلك التحول في بعض الدول للطاقه الشمسيه وايظا حسب التوقعات ان اسعار البترول ستشهد انخفاظ في السنوات القادمه لذاك اري ان ادراج جزء يسير من ارامكو للاكتتاب للحصول علي سيوله يستفاد منها في مشاريع الدوله امر صائب