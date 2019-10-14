66 مشاركا ومشاركة في برنامج تصميم مؤشرات التحصيل بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، أن تحسين نواتج التعلم ودعم التحصيل الدراسي ، من أهم المستهدفات التي تسعى وزارة التعليم إلى تطويرها ودعمها وصولا إلى أفضل النتائج ، في ظل عدة متغيرات متسارعة تتطلب مضاعفة الجهود لجعل الطلاب والطالبات أكثر إنناجا وتصديرا للمعرفة

، وإكسابهم مزيدا من الخبرات والمهارات عموما ومهارات القرن الحادي والعشرين خصوصا لاسيما ما يتعلق بالتفكير الناقد وحل المشكلات والابتكار والإبداع والاتصال والتشارك .

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين ، انطلاق ورش العمل الوزارية الخاصة بإعداد وتصميم مؤشرات نواتج التحصيل الدراسي ، بمشاركة 66 مشاركا ومشاركة من مديري ومديرات القبول والتقويم في إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة وقطاعات الوزارة ، وذلك بفندق أزد بأبها .

وتخلل الملتقى عدد من جلسات ، حيث تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان ” مؤشرات نواتج التعلم – مفاهيم وتطبيقات “، قدمها مدير إدارة الأداء في الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة الدكتور لطفي المرضي ، وأدار الجلسة مدير إدارة القبول والتقويم بتعليم عسير عيسى الهلالي ، فيما تضمنت الجلسة الثانية ورقة عمل بعنوان ” المؤشرات ونتائج التحصيل الدراسي ” ، قدمها مدير التقويم في الإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة عبدالله العرفج ، وأدار الجلسة رئيس قسم التقويم والقبول بتعليم بيشة عون السلولي ، وتطرقت رئيسة قسم التقويم والقبول بتعليم الزلفي لولو الحماد في الجلسة الثالثة إلى ” الفروقات في مؤشرات المنظومة والأمانة ” ، فيما أدارت الجلسة مديرة إدارة التقويم والقبول بتعليم عسير هدى مجري .

واختتمت جلسات اليوم الأول بورقة عمل بعنوان ” مؤشرات أداء التحصيل الدراسي ” قدمها رئيس قسم القبول بتعليم صبيا محمد معاوي ، فيما أدار الجلسة مدير إدارة التقويم والقبول بمنطقة جازان عبدالله الأمير .

إلى ذلك تتواصل ورش العمل ليوم غد ” الثلاثاء ” حيث تتضمن الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان ” التحليل الإلكتروني لنتائج الاختبارات ” يقدمها مدير إدارة التقويم والقبول بمنطقة جازان عبدالله الأمير ، ويديرها رئيس قسم التقويم والقبول بتعليم القنفذة حسن الفقيه ، والجلسة الثانية تشتمل على ورقة عمل حول ” نتائج النجاح النوعي ” يقدمها مشرف التقويم والقبول بتعليم المخواة أحمد العمري ، ويديرها مساعد مدير إدارة التقويم بتعليم عسير علي آل مريع ، فيما يستعرض مدير إدارة التقويم بالمنطقة الشرقية عبدالله الضعيان في الجلسة الثالثة ورقة عمل عن ” تحليل نتائج التحصيل الدراسي ” ، ويديرها مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير الدكتور علي العمري ، وفي الجلسة الرابعة يقدم مدير إدارة التقويم بالمدينة المنورة عبدالعزيز الحجيلي ورقة عمل بعنوان ” مؤثرات رفع نتائج الاختبارات في نظام نور ، ويديرها مدير إدارة التقويم بتبوك خالد أبو حوسة ، فيما ستختتم الجلسات بورقة عمل عن ” مؤثرات رفع مستوى التحصيل الدراسي ” ، تقدمها رئيسة قسم التقويم والقبول بتعليم القنفذة ليلى باسندوة ، وتديرها رئيسة قسم علم النفس بتعليم عسير الدكتورة غادة آل زياد .