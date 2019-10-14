بالصور.. كاديلاك توقف إنتاج سيارتها الأكثر شعبية رسميا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

خرجت كاديلاك XTS الأخيرة من خط التجميع معلنة انتهاء إنتاج سيارة كاديلاك الأكثر شعبية، ويذكر أن سيارة كاديلاك كانت تبحث عن الراحة التقليدية، حيث حاولت الشركة حينها بيع سيارات السيدان الفاخرة عالية الأداء، ولكن في النهاية، سنقول وداعاً لسيارة كاديلاك الأكثر مبيعاً.

يُذكر أن مبيعات XTS مقارنة بسيارات كاديلاك الأخرى داخلية كاديلاك XTS

كما ان كاديلاك XTS لم تجذب أبداً اهتمام عشاق السيارات مثل سيارات السيدان الرياضية CTS وATS، ولكن عندما يتعلق الأمر بأرقام المبيعات، فقد كانت سيارة XTS هي المنتصر الأقوى .

ففي الربع الثالث من 2018، تم بيع 4,101 سيارة XTS، بينما تم بيع 2,281 سيارة ATS في نفس الفترة، و2,376 سيارة CT6، و3,695 سيارة CTS تم بيعها، وبالانتقال سريعاً إلى اليوم، وعلى الرغم من أن XTS في طريقها للانتهاء، إلا أن مبيعاتها بالكاد تراجعت.

وعلى الرغم من أن كاديلاك XTS لم تثر قلوب محبي العلامة التجارية أبداً، إلا أنها حققت نجاحاً في المبيعات، وكانت XTS بمثابة شريان الحياة للعملاء التقليديين الذين لم يهتموا بسيارات السيدان الرياضية، وستعيش سيارة XTS في CT6 كمستقبل لسيارات السيدان الفاخرة من كاديلاك.