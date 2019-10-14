تحذير للحوامل من أخطاء شائعة تعرض الجنين لمشاكل صحية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد طبيب أمراض النساء أنَّ الزيادة الكبيرة في وزن الحامل ترفع خطر زيادة وزن الطفل عند الولادة،مشيرا إلى أنه بدءًا من وزن 4000 جرام يكون الطفل أكثر عُرضة لمشاكل صحية في فترات لاحقة من حياته.

نصح السيدات بتجنُّب زيادة الوزن الكبيرة أثناء الحمل، لافتا إلي إمكانية الاسترشاد بالقيم التالية للزيادة المسموح بها، ليس أكثر من 12.5 إلى 18 كجم بالنسبة للمرأة، التي تعاني أساسًا من نقص الوزن، ليس أكثر من 11.5 إلى 16 كجم بالنسبة للمرأة، التي تتمتع بوزن طبيعي، ليس أكثر من 7 إلى 11.5 كجم بالنسبة للمرأة، التي تعاني من زيادة الوزن، ليس أكثر من 5 إلى 9 كجم بالنسبة للمرأة، التي تعاني من السِّمنة المفرطة.