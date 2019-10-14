«بي بي سي» تحث السياح على زيارة المملكة وتُعرفهم بالمناطق الأكثر جمالا
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” ، تقرير أوضحت فيه أن قرار المملكة بإتاحة تأشيرات سياحية للأجانب، أعطى موجة من الحماس في أوساط شركات السياحة.
حيث استعرض التقرير أبرز ما تتمتع به الممكلة من تنوع في مسطحاتها ومناطقها الطبيعية بشكل يفوق الصورة النمطية المأخوذة عنها، ورغم تغلب الصحراء على مساحة البلاد.
• جبال عسير
وهي تقع في الجانب الغربي من الجزيرة العربية، حيث الموقع الذي حارب فيه توماس إدوارد لورانس الجيش التركي أثناء الثورة العربية عام 1917، كما يمكن رؤية بقايا خط سكك حديد الحجاز.
• الحفوف
تغطي أشجار النخيل مساحات شاسعة من واحة الحفوف الواقعة في شرق المملكة، ويُقال إنها الأكبر من نوعها في العالم، وبها مساحات أخاذة من الخضرة والحدائق.
• مجمع الكهوف
وهو المقصد الأكثر جاذبية في المنطقة هو بداخل جبل القارة، الذي أدرجته منظمة اليونسكو عام 2018 ضمن مناطق التراث العالمي.
كما أكد التقرير أن المملكة بلد آمن تنخفض فيه معدلات الجريمة، مبينًا أن المملكة وفرت مؤخرًا تسهيلات لقدوم السياح، منها إقرار التأشيرة السياحية ولائحة مرافق الإيواء السياحي.
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