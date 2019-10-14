«بي بي سي» تحث السياح على زيارة المملكة وتُعرفهم بالمناطق الأكثر جمالا

علي القحطاني(صدى):

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” ، تقرير أوضحت فيه أن ‏قرار ‏المملكة بإتاحة تأشيرات سياحية للأجانب، أعطى موجة ‏من ‏الحماس في أوساط شركات السياحة.

حيث استعرض التقرير أبرز ما تتمتع به الممكلة من تنوع ‏في ‏مسطحاتها ومناطقها الطبيعية بشكل يفوق الصورة ‏النمطية ‏المأخوذة عنها، ورغم تغلب الصحراء على مساحة ‏البلاد.

• جبال عسير

وهي تقع في الجانب الغربي ‏من ‏الجزيرة العربية، حيث الموقع الذي حارب فيه توماس ‏إدوارد ‏لورانس الجيش التركي أثناء الثورة العربية عام ‏‏1917، ‏كما يمكن رؤية بقايا خط سكك حديد الحجاز‎.‎

• الحفوف

تغطي أشجار النخيل مساحات شاسعة من واحة الحفوف ‏الواقعة ‏في شرق المملكة، ويُقال إنها الأكبر من نوعها في ‏العالم، وبها ‏مساحات أخاذة من الخضرة والحدائق‎.‎

• مجمع الكهوف

وهو المقصد الأكثر جاذبية في المنطقة هو بداخل جبل ‏القارة، ‏الذي أدرجته منظمة اليونسكو عام 2018 ضمن ‏مناطق التراث ‏العالمي‎.‎

كما أكد التقرير أن المملكة بلد آمن تنخفض فيه معدلات الجريمة، مبينًا أن المملكة وفرت مؤخرًا تسهيلات لقدوم السياح، منها إقرار التأشيرة السياحية ولائحة مرافق الإيواء السياحي.