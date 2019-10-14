لـ المتزوجات حديثًا.. أسباب ومؤشرات «النزيف المهبلي»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعرض النساء في بداية الزواج لحدوث اضطراب في الهرمونات، مما يتسبب في نزول الدم أكثر من مرة في الشهر، ويطلق علي الأمر النزيف المهبلي، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز أسباب ” النزيف المهبلي ” .

• تناول الأدوية الهرمونية كمنع الحمل.

• قد يكون النزيف المهبلي من الأمور التي تشير إلى وجود أورام ليفية في الرحم.

• قد يكون النزيف المهبلي علامة علي الإصابة ببعض مشاكل المهبلي أو الرحم أو التهاب الحوض، وقد يكون هذا مؤشر للإصابة ببعض الأمراض المنقولة جنسيًا.

• قد يكون ” النزيف المهبلي ” مؤشر علي الإصابة بسرطان المهبل أو عنق الرحم أو المبيض، ولذا عند التعرض له أكثر من مرة يجب الذهاب للطبيب.