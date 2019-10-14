بالفيديو.. جاكي شان يفاجئ هيئة الترفيه بطلب غريب

الرياض(صدى):

ونشر الإعلامي مصطفى الآغا مقطع فيديو للفنان العالمي جاكي شان ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وثّق من خلاله مفاجئة الفنان العالمي، للهيئة العامة للترفيه بطلبه الغريب ، وذلك على هامش تكريمه مع مشاهير من مصر والعالم العربي ومن دول العالم المختلفة في حفل جوائز صناع الترفيه في منتدى صناعة الترفيه بموسم الرياض.

وطلب جاكي شان من الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، بتصوير فيلم ”أكشن“ جديد في السعودية.

وأوضح جاكي شان أنه قد يأتي إلى السعودية في المرة القادمة برفقة فريق التصوير الذي سيعمل على فيلمه الجديد، وذلك في إطار حديثه الجاد الذي يعبر عن مدى سعادته بما رآه من تطوير وتغيير كبير شهدته المملكة.

ونظمت هيئة الترفية احتفالية ضخمة في فندق ”ريتز كارلتون“، حضرها عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل.