عجلة القيادة بالسيارات تحتوي على جراثيم أكثر أربع مرات من المرحاض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت الدراسات أن ” عجلة القيادة ” يحتوي على بكتيريا أكثر بست مرات من جوالك، وأكثر بأربع مرات من مقعد المرحاض في المراحيض العامة.

وتفصيلآ، أحد أنواع البكتيريا الموجودة على عجلة القيادة هي ” المكورات العنقودية ” ، حيث إنها قادرة على النمو في كل البيئات الهوائية واللاهوائية، وبالتالي ليس من السهل التخلص منها.

أما النوع الأكثر خطورة على البشر منها هي ” المكورات العنقودية الذهبية ” ، والتي تسبب التهابات الجلد وربما أسوأ من ذلك، فبمجرد دخولها إلى مجرى الدم فقد تؤثر على الأعضاء الداخلية أو عظامك بشكل خطير.

وبناءً على ذلك، يجب عليك تنظيف سيارتك بشكل دوري لتقليل خطر التعرض للتلوث، وتقليل الأكل والشرب بداخل السيارة لأنها من مسببات العدوى البكتيرية.