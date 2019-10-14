«الكهرباء»: التعدي على معدات أو مرافق إيصال الخدمة مخالفة تستوجب الغرامة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن التعدي على معدات أو مواقع أو مرافق إيصال الخدمة، يُعد مخالفة نظامية تصل غرامة مرتكبها إلى 100 ألف ريال.

وتفصيلآ، ذكرت الشركة أن التعدي على مرافق ومواقع ومعدات إيصال الخدمة الكهربائية، يُشكل خطورة على سلامة أفراد المجتمع.

حيث ذكرت الشركة أن عقوبة التعدي على معدات ومرافق إيصال الكهرباء، يُشترط لإيقاعها التعمد والتسبب في الإتلاف أو تعطيل المعدات أو المنشآت، وقطع تمديدات الشركة.

وعن الغرامة، فتصل إلى 100 ألف ريال في حال التعدي على منشأة أو مبنى أو مستودع، أو مركبة أو معدة تقنية، أو محطة لتوليد الكهرباء، أو محطة تحويل رئيسية، أو خطوط هوائية أو أبراج أو أعمدة أو كابلات أرضية.

فيما يصل الحد الأعلى للمخالفة إلى 50 ألفًا، وذلك في حال التعدي على كابينة توزيع الكهرباء، عداد الكهرباء، أو في حال التعدي على محطة المفاتيح الكهربائية ومحطات التحويل الرئيسية وشبكات الجهد العالي.

وتشمل حالات فرضها أيضًا التعدي على محطة التحويل الفرعية، أو خطوط النقل على الجهد الفائق، أو خطوط العالي على الجهد الفائق أو خطوط التوزيع الابتدائي أو الثانوي، أو مغذيات الجهد المنخفض.