بالصور.. إنطلاقة بطولة أندية مدارس الحي للمعلمين لكرة القدم بتعليم الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دشن عصر أمس (الاحد) مدير إدارة النشاط الطلابي ممثل اندية مدارس الحي بالطائف الاستاذ: سامي بن عايض العصيمي بطولة اندية مدارس الحي للمعلمين لكرة القدم الثانيةً على كاس المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي وتحت شعار ” #عطاء_معلم _مستقبل _للوطن بحضور مشرف اندية مدارس الحي الاستاذ عزيز الشريف والمشرفين المتابعين وقادة الاندية واللجان المشاركة.

علما بأن البطولة يشارك فيها ١٦ نادي حي على مستوى المحافظة وهي :-

نادي الامام محمد بن عبدالوهاب ،نادي عمار بن ياسر ، نادي الأمير محمد بن عبدالرحمن ،نادي عبادة بن الصامت

،نادي حنين ،نادي عمر بن الخطاب ،نادي الغمير

،نادي الشفا ،نادي الأندلس ،نادي هوازن ،نادي ،يزيد بن عبدالملك ،نادي الإمام الأوزاعي

،نادي الحسن بن علي ،نادي معهد التربية الفكرية

،نادي حنظلة بن أبي عامر ،نادي مدينة الملك فهد

وستنطلق البطولة بإذن الله غد الثلاثاء على ملعب نادي الامام محمد بن عبد الوهاب وتستمر لمدة اسبوعين وعلى ذلك أجريت القرعة وبنظام خروج المغلوب.

وستحظى المباراة النهائية برعاية كريمة من المدير العام للتعليم بالطائف وسيسلم الفائز بالمركز الاول كاس البطولة والميداليات الذهبية.

من جانبه كرم ممثل أندية مدارس الحي المشرفين التربويين وقادة أندية مدارس الحي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ايمانا بدورهم في تعليم الأجيال ومحاربة الجهل .