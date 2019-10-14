تفاصيل جديدة عن المسار المؤقت لقطار الحرمين

علي القحطاني(صدى):

قام “ائتلاف الراجحي” المنفذ للأعمال المدنية والتحتية للمسار الجديد المؤقت لقطار الحرمين، بتسليم الجزء الأكبر من المسار بعد تهيئته وعمل شبك الحماية لائتلاف الشعلة (الأسبان) الذين بدأوا فعليا في تركيب أعمدة الشبكة الكهربائية، وتمديد القضبان على المسار الجديد، إلى جانب فرش الحصى والمخدات التي يتم من خلالها تثبيت القضبان.

واتضح أنه تم الانتهاء من 90% من تهيئة المسار الجديد المؤقت لقطار الحرمين، بطول يصل إلى 1.5 كيلومتر، تمهيدا لتشغيل القطار خلال أسابيع قليلة، بحسب تأكيدات أعلنها وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي في بداية أكتوبر الجاري، بأن القطار سيعاود الخدمة خلال 30 يوما، مستخدما محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة، وفي مسار جديد لا يمر داخل محطة السليمانية المحترقة.

يذكر أن ائتلاف الراجحي والعراب نفذ مسار قطار الحرمين والأعمال المدنية والبنية التحتية للمسار من مكة المكرمة للمدينة المنورة بطول 450 كيلومتراً، يتخللها جسور وأنفاق للقطار وعبارات للمياه وأخرى للجمال.