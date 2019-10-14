«القصبي»: المملكة تفتح أبوابها للمستثمرين في قطاعات جديدة

عادل الحربي(صدى):

أوضح وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة باتت وجهة تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال بيئة محفزة تضاهي الكثير من الدول.

ولفت القصبي إلى أن المملكة فتحت أبوابها للمستثمر في قطاعات استثمارية جديدة كالسياحة والمعادن والترفيه والرياضة واللوجستيات والتصنيع والتقنية والذكاء الصناعي وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ ما يقارب 23 مليار ريال، بنسبة نمو 22% في عام 2018 مقارنة بالعام الماضي.