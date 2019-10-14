صندوق الثروة الروسي: إنجازات غير مسبوقة بين موسكو والرياض

علي القحطاني(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الروسي (RDIF) كيريل ديميترييف، في مقابلة له مع ” CNBC ” الأمريكية، إن ما يحدث بين السعودية وروسيا لجهة تنامي العلاقات أمر لا يمكن تصديقه، ” خصوصا إذا تحدثنا عن العلاقات بين البلدين في السابق ” ، مضيفا: ” نحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ هذه العلاقات ” .

وأكد ديميترييف ، أن الاستثمارات الروسية المتزايدة في المملكة العربية السعودية والتجارة معها هي ” بناء جسور ” بدلاً من الانخراط في المنافسة الاستراتيجية التي يحذر الغرب منها بانتظام.

وأوضح ديميترييف أن ازدهار العلاقات بين بلده والسعودية أمر كان قبل أربع سنوات فقط موضع شك كبير، بالنظر إلى العداوة بين الاثنين خلال الحرب الباردة. وأضاف: ” على النقيض من ذلك، شهدت السنوات القليلة الماضية إنشاء تحالف تاريخي لإنتاج النفط بقيادة الرياض وموسكو ، وزيادة التجارة والاستثمار، وكانت زيارة الملك سلمان (بن عبدالعزيز آل سعود) أول زيارة يقوم بها ملك سعودي لروسيا ” .

وتابع “أعتقد أننا بحاجة إلى العودة إلى الأساسيات.. أنا متأكد من أن المثال السعودي مثير جدًا للمحاولة في مرحلة ما لاستعادة العلاقة مع الولايات المتحدة، لأنه إذا استطعنا فعل ذلك مع المملكة العربية السعودية في أربع سنوات، فلماذا لا يمكننا أن نفعل ذلك مع الولايات المتحدة؟.

واستطرد قائلاً ، الآن يمكنني أن أبلغكم بأننا حققنا اختراقًا كبيرًا و هذا إنجاز كبير، لأن الرئيس بوتين والملك سلمان والآن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتقدون حقًا أنه من الممكن تقريب العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية “.