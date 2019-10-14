القصبي: منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي يعزز الفرص الاستثمارية بين البلدين

عادل الحربي(صدى):

انطلق أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي قبل قليل، ليشهد توقيع مجلس الأعمال السعودي – الروسي عدة اتفاقيات مشتركة.

وعن ذلك، قال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي: ” 23 مليون ريال حجم التبادل بين المملكة وروسيا “، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية بين المملكة وروسيا.

وتابع ” القصبي ” : ” بالنظر إلى المسيرة التاريخية للعلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا، نجد أن البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة وراسخة ” .

فيما صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ بأن هناك اتفاقيات تأسيس تعاون إستراتيجي مشترك بين البلدين، وإن صندوق الاستثمارات السعودي استثمر 10 مليارات دولار في روسيا.

وأضاف: ” الوثائق التي ستوقّع ستكون دفعة قوية للتعاون بين البلدين وسنعمل على توقيع اتفاقيات عدة خلال هذه الزيارة، كما أن زيارة الملك سلمان إلى روسيا أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين ” .