بالصور.. 20 مبارزا يتأهبون للآسيوية في تايلند

محمد السعران(صدى):

انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة، في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، استعدادا لبطولة آسيا للمبارزة تحت 23 سنة، التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك، خلال الفترة من 22 – 28 أكتوبر الجاري.

ويشارك في المعسكر 10 لاعبين وهم زكريا الداوود وجواد الداوود وفيصل عابد وعمر العكاس واحمد ال حسين وخليفة العميري وحسين الطويل (سلاح الابيه) واحمد القديحي وعلي ال حسين وبدر الحماد (سلاح السابر).

ويشرف المدربان محمد فؤاد وفؤاد الناصري على تدريبات المنتخب السعودي التي شملت على التدريبات التكتيكية ورفع معدّل اللياقية ودروس في المبارزة.

ويسعى المنتخب السعودي للمبارزة الى مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة الاسيوية، بعد أن حقق 3 ميداليات ذهبية في البطولة الاسيوية، جاءت عن طريق حسين الطويل في بطولة الجولة الآسيوية تحت ١٧ سنة التي اقيمت في مدينة تايبيه الصينية منتصف أغسطس الماضي.

وعبدالكريم الحليفي وإبراهيم الهديب في بطولة الجولة الآسيوية، التي أقيمت في الكويت منتصف سبتمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي تصدر التصنيف الآسيوي في سبتمبر الماضي.