إغلاق 13 مقهى غير مرخص بالعاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون البلديات حملة رقابية على أماكن بيع وتقديم التبغ ومشتقاته وذلك لتطبيق اللائحة الجديدة التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية المتضمنة فرض ضريبة بنسبة 100% من إجمالي فاتورة المبيعات.

وكشفت الإدارة العامة لشؤون البلديات بالأمانة عن زيارة 31 مقهى شعبي وإحكام الرقابة وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية على المخالفين، وأسفرت الزيارات عن إغلاق 13 مقهى مخالف وذلك لعدم وجود رخصة التشغيل .

يأتي ذلك إنفاذاً لتعميم معالي وزير الشؤون البلدية و القروية بشأن الاعتماد و التأكيد على جميع المنشآت المصرح لها بتقديم منتجات التبغ بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تنفيذ تحصيل الرسوم داخل المدن وخارجها وأن تتولى الأمانات و البلديات العمل بهذه اللائحة ومتابعة تنفيذها .