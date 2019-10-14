بالفيديو.. فولكس فاجن تزيح الستار عن مميزات سيارات «Amarok»

برلين(صدى):

تُعتبر سيارات ” Amarok ” التي تنتجها ” فولكس فاجن ” من بين أشهر سيارات ” البيك آب ” حاليًا، وذلك بفضل قدراتها العالية على اجتياز أصعب الطرق وتأمين قدر كبير من الراحة والرفاهية للسائق.

وعن أبرز نماذج هذه السيارات، فمنه النموذج التي طرحته ” فولكس فاجن ” في الأسواق هذا العام، والذي تميز بالتصميم العصري للهيكل.

وظهرت فيه معالم السيارة الأنيقة من خلال الواجهة اللأمامية الكبيرة المزودة بمصابيح LED وشبك مطلي بالكروم، بالإضافة للأناقة الخارجية.

كما تميزت Amarok الجديدة أيضا بمقصورة واسعة فيها مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 أشخاص، ومزودة بواجهة قيادة متطورة عليها شاشتان.

وفيما يتعلق بالشاشتان، واحدة قبالة السائق وأخرى تعمل باللمس، يمكن من خلالها مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات أو التحكم بأنظمة القيادة والمولتيميديا.

كما تعمل هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات ديزل بـ 6 أسطوانات وعزم 258 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

يُذكر أن سعر هذه السيارات في السوق الروسية وبعض أسواق أوروبا، يتراوح بين 35 و46 ألف دولار