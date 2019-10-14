لأول مرة.. شركة تنجح في إنتاج اللحوم بالفضاء

وكالات(صدى):

أعلنت شركة “Aleph Farms”، وهي شركة أغذية يقوم مهندسوها بصنع لحوم شرائح اللحم من خلايا البقر، أنها نجحت في انتاج اللحوم في محطة الفضاء الدولية لأول مرة – وهي خطوة إلى الأمام في هدف الشركة المتمثل في إنتاج لحوم صديقة للبيئة ، وذلك بالتعاون مع مع شركة روسية في مجال الطباعة الحيوية لتنفيذ العملية بنجاح في 26 سبتمبر.

ويأخذ الباحثون خلايا من البقر، ويعطونها مغذيات، ويضعونها في بيئة شبيهة بجسم البقرة. ثم تتكاثر الخلايا وتنمو أنسجة العضلات، وفي نهاية المطاف تصبح شريحة لحم كاملة الحجم.

وقالت الشركة في بيان إعلامي ، إن “هذا البحث المتطور في بعض أكثر البيئات تطرفاً التي يمكن تخيلها، يُعد بمثابة مؤشر نمو أساسي لأساليب الإنتاج الغذائي المستدامة التي لا تؤدي إلى تفاقم هدر الأراضي، والمياه، والتلوث”.

ويمكن للحوم التي تُنتج في الفضاء أن تساعد في إطعام رواد الفضاء خلال الرحلات الفضائية المأهولة على المدى الطويل، بالإضافة إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي بين السكان على الأرض.

أما منتجات “Aleph Farms” فهي غير متوفرة تجارياً بعد، لكن من المحتمل أن تكون جاهزة للسوق في غضون ثلاث أو أربع سنوات، وفقًا للشركة.