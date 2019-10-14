بالفيديو.. آل الشيخ يتعاقد مع محمد عبده لتصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام

الرياض(صدى):

أوضح رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أنه تعاقد مع فنان العرب محمد عبده، لتصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام.

وأضاف آل الشيخ، أنّ ”العمل على إنتاج 100 أغنية بهذه التقنية يأتي للمرة الأولى لفنان على مستوى العالم“، مبينا في مقطع فيديو تم توثيقه خلال لحظة تكريم محمد عبده، قائلًا: ”أبا محمد عبده يوقع معايا عقد تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام لأول مرة في تاريخ أي فنان في العالم“.

ولفت آل الشيخ: ”محمد عبده فنان كبير ويستحق.. وإن شاء الله خلال أشهر سترون هذه الأغنيات في الأسواق“، ويأتي ذلك على هامش منتدى ”صناعة الترفيه“ وتحديدًا في حفل توزيع جوائز ”صناع الترفيه“ الذي كان محمد عبده، أحد المكرمين فيه، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى كانون الأول.