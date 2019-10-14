شباب طويق في احتفالية كبرى لاكتشاف المواهب الليلة

صيتة العماش (صدى):

يقام مساء اليوم الحفل السنوي احتفاء بشباب طويق حيث حمل حفل هذا العام شعار ( همة شباب طويق ) بالتعاون مع رواد الاحتراف للمعارض والمؤتمرات .

وقد وجهت الدعوات لعدد من الشخصيات دخل وخارج المملكة للمشاركة في هذا الاحتفال والذي خصص لعرض نماذج من الشاب بهدف اكتشاف مواهبهم في مجالات مختلفة و التعريف بتلك المواهب الشابة واتاحة الفرصة لها بالتعريف بمواهبها وإبراز الابداعات وصقل المواهب وتحفيزهم لإنتاج افضل كما سيتم من خلال التواجد تبادل الخبرات بين الشباب ونقل الخبرات وإيضاح دور القطاع الخاص كمسؤلية اجتماعية وتشجيع المؤسسات الناشئة للمشاركة وتنظيم المناسبات.

وسيحتضن الفعالية فندق ا سكوت رافال العليا بالرياض.